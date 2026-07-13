Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:51, 13 июля 2026Наука и техника

Voyager 1 удалится от Земли на рекордное расстояние

НАСА: Станция Voyager 1 осенью удалится от Земли на световой день
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Nasa / JPL-Caltech / Handout / Reuters

Автоматическая межпланетная станция (АМС) Voyager 1 осенью удалится от Земли на рекордное расстояние. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает ScienceAlert.

По данным американского космического агентства, 18 ноября АМС будет находиться на расстоянии 25,9 миллиарда километров от Земли, что эквивалентно световому дню — дистанции, которую в вакууме проходит световой луч за время, равное земным суткам.

Согласно сообщению НАСА, Voyager 1 станет первым рукотворным объектом, удалившимся от Земли на столь большое расстояние. В настоящее время свет от Земли до АМС идет около 23 часов.

Материалы по теме:
США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли
США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли
2 апреля 2026
Первый за полвека полет человека к Луне: лучшие кадры самой дальней пилотируемой космической миссии
Первый за полвека полет человека к Луне:лучшие кадры самой дальней пилотируемой космической миссии
11 апреля 2026
CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю
CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю
7 апреля 2026

В марте 2025-го НАСА сообщило, что научные приборы АМС Voyager 1 и 2 продолжают отключать в рамках усилий по снижению энергопотребления все еще действующих миссий.

Voyager 1 и 2 стали единственными рукотворными объектами, покинувшими пределы Солнечной системы. Космические аппараты идентичны, стартовая масса одной станции (вместе с гидразином) — 815 килограммов. В развернутом виде АМС помещается в куб со стороной четыре метра. Voyager 2 стартовал в августе 1977 года на 16 суток раньше Voyager 1. Аппараты, помимо научного оборудования, несут послания от человечества возможным инопланетным цивилизациям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Рой дронов ВСУ летел на Москву. Откуда их могли запустить и почему они долетают до Подмосковья даже в непогоду
    Индекс Мосбиржи вырос
    Отдыхающих российского санатория пришлось эвакуировать на лодках из-за потопа
    Актриса Анна Невская ответила на критику из-за рождения первенца в 49 лет
    Получивший удар ножом в сердце российский боец назвал причину прихода на СВО
    В России обновили ГОСТы на икру
    В России назвали условие возобновления переговоров по Украине
    Volkswagen задумал уволить еще 50 тысяч сотрудников
    В Европе тайно обсудили условия для начала войны против своего главного союзника
    Командир Бизон рассказал о тактике российских подразделений в боях за Константиновку
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok