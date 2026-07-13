Voyager 1 удалится от Земли на рекордное расстояние

НАСА: Станция Voyager 1 осенью удалится от Земли на световой день

Автоматическая межпланетная станция (АМС) Voyager 1 осенью удалится от Земли на рекордное расстояние. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает ScienceAlert.

По данным американского космического агентства, 18 ноября АМС будет находиться на расстоянии 25,9 миллиарда километров от Земли, что эквивалентно световому дню — дистанции, которую в вакууме проходит световой луч за время, равное земным суткам.

Согласно сообщению НАСА, Voyager 1 станет первым рукотворным объектом, удалившимся от Земли на столь большое расстояние. В настоящее время свет от Земли до АМС идет около 23 часов.

В марте 2025-го НАСА сообщило, что научные приборы АМС Voyager 1 и 2 продолжают отключать в рамках усилий по снижению энергопотребления все еще действующих миссий.

Voyager 1 и 2 стали единственными рукотворными объектами, покинувшими пределы Солнечной системы. Космические аппараты идентичны, стартовая масса одной станции (вместе с гидразином) — 815 килограммов. В развернутом виде АМС помещается в куб со стороной четыре метра. Voyager 2 стартовал в августе 1977 года на 16 суток раньше Voyager 1. Аппараты, помимо научного оборудования, несут послания от человечества возможным инопланетным цивилизациям.