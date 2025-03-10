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07:48, 10 марта 2025Наука и техника

НАСА сообщило об отключении приборов станций Voyager

НАСА: На станциях Voyager 1 и 2 останется по три работающих научных прибора
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / JPL-Caltech / Reuters

Научные приборы автоматических межпланетных станций (АМС) Voyager 1 и 2 продолжают отключать в рамках усилий по снижению энергопотребления все еще действующих миссий. Об этом сообщает НАСА.

25 февраля на борту Voyager 1 был выключен детекторы космических лучей, 24 марта у Voyager 2 планируется отключить детектор заряженных частиц низкой энергии. После этого на каждой из АСМ останутся по три работающих научных прибора, которых изначально было десять.

Американское космическое агентство отмечает, что запущенные в 1977 году станции используют в качестве источников энергии используют радиоизотопные термоэлектрические генераторы, мощность которых ежегодно падает на 4 ватта.

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«Voyager 1 достиг границы гелиосферы и начал выход в межзвездное пространство в 2012 году; Voyager 2 сделал это в 2018 году. Ни один другой созданный человеком космический аппарат не работает в межзвездном пространстве», — напоминает агентство.

В июне издание SpaceNews сообщило, что АМС) Voyager 1 возобновила передачу данных с четырех приборов после компьютерного сбоя, произошедшего в ноябре 2023-го.

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