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14:47, 14 июня 2024Наука и техника

Voyager 1 возобновил передачу данных

Станция Voyager 1 возобновила передачу данных с четырех приборов

Фото: NASA

Автоматическая межпланетная станция (АМС) Voyager 1 возобновила передачу данных с четырех приборов после компьютерного сбоя, произошедшего в ноябре прошлого года. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Передачу данных возобновили приборы, отслеживающие характеристики плазменных волн, магнитных полей и частиц в межзвездном пространстве. Два прибора заработали после того, как 19 мая на АМС были отправлены соответствующие команды. Двум остальным датчикам потребовалось немного больше времени, чтобы возобновить передачу данных.

«Это первое обновление программного обеспечения для космического корабля в межзвездном пространстве», — заявила научный сотрудник миссии Voyager 1 Линда Спилкер.

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В НАСА надеются, что Voyager 1 продолжит передавать данные до 2030-х годов. В случае, если АМС проработает до 2035-го, она окажется на расстоянии 200 астрономических единиц (30 миллиардов километров) от Солнца. В настоящее время Voyager 1, запущенный в 1977 году, находится на расстоянии более 24 миллиардов километров от звезды.

В июле 2022-го издание Business Insider сообщило, что у космического зонда Voyager 1 отказала электроника, у специалистов не получается устранить неисправности.

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      Иван Потапов
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