Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:43, 13 июля 2026Мир

Отбывающий пожизненное наказание экс-президент Южной Кореи получил новый срок

Экс-президента Южной Кореи приговорили еще к двум годам тюрьмы за соцопросы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ahn Young-joon / Pool / Reuters

В Южной Корее Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к двум годам лишения свободы, признав его частично виновным в получении незаконных политических пожертвований. Об этом сообщает UPI.

Суд признал доказанным, что социологическое бюро в преддверии президентских выборов 2022 года провело в интересах Юн Сок Ёля и его супруги бесплатные соцопросы общей стоимостью около 180 тысяч долларов. По версии следствия, глава бюро Мен Тхэ Гюн рассчитывал получить за это ответные услуги.

В феврале бывшего президента приговорили к пожизненному заключению. При этом изначально прокуратура Южной Кореи требовала для бывшего президента высшей меры наказания — смертной казни, на которую в стране с 1997 года действует мораторий.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение в Южной Корее, мотивировав свое решение необходимостью борьбы со сторонниками КНДР. Вскоре после этого он был отстранен от должности президента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Рой дронов ВСУ летел на Москву. Откуда их могли запустить и почему они долетают до Подмосковья даже в непогоду
    Военкор заявил о начале важнейшей наступательной операции в ДНР
    Стало известно о попытке США привести к власти в Иране сторонника Украины
    Зеленский с женой приехали во Францию с одной целью
    Россиянам назвали лучшее время для покупки золота и серебра
    Индекс Мосбиржи вырос
    Отдыхающих российского санатория пришлось эвакуировать на лодках из-за потопа
    Актриса Анна Невская ответила на критику из-за рождения первенца в 49 лет
    Получивший удар ножом в сердце российский боец назвал причину прихода на СВО
    В России обновили ГОСТы на икру
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok