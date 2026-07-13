Отбывающий пожизненное наказание экс-президент Южной Кореи получил новый срок

Экс-президента Южной Кореи приговорили еще к двум годам тюрьмы за соцопросы

В Южной Корее Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к двум годам лишения свободы, признав его частично виновным в получении незаконных политических пожертвований. Об этом сообщает UPI.

Суд признал доказанным, что социологическое бюро в преддверии президентских выборов 2022 года провело в интересах Юн Сок Ёля и его супруги бесплатные соцопросы общей стоимостью около 180 тысяч долларов. По версии следствия, глава бюро Мен Тхэ Гюн рассчитывал получить за это ответные услуги.

В феврале бывшего президента приговорили к пожизненному заключению. При этом изначально прокуратура Южной Кореи требовала для бывшего президента высшей меры наказания — смертной казни, на которую в стране с 1997 года действует мораторий.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение в Южной Корее, мотивировав свое решение необходимостью борьбы со сторонниками КНДР. Вскоре после этого он был отстранен от должности президента.