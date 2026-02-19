Реклама

Устроившему мятеж экс-президенту Южной Кореи вынесли приговор

Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному заключению
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, устроившего мятеж в декабре 2024 года, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает Yonhap.

Приговор вынес Центральный районный суд Сеула. При этом изначально прокуратура Южной Кореи требовала для бывшего президента высшей меры наказания — смертной казни, на которую в стране с 1997 года действует мораторий.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение в Южной Корее, мотивировав свое решение необходимостью борьбы со сторонниками КНДР. Вскоре после этого он был отстранен от должности президента.

