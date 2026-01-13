Реклама

Экс-президента Южной Кореи захотели казнить

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Ёля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Прокуратура Южной Кореи запросила для экс-президента страны Юн Сок Ёля, отстраненного от власти вскоре после попытки госпереворота, высшую меру наказания в виде смертной казни. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Специальная группа прокуроров во вторник потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля за неудачную попытку ввести военное положение, назвав его зачинщиком восстания, стремившимся остаться у власти путем захвата контроля над судебной и законодательной властью», — сказано в сообщении.

Соответствующее ходатайство было озвучено во время финального слушания по делу о мятеже экс-президента в Сеульском окружном суде.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение в Южной Корее, мотивировав свое решение необходимостью борьбы со сторонниками КНДР. Вскоре после этого он был отстранен от должности президента.

