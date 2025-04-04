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09:26, 4 апреля 2025Мир

В Южной Корее подтвердили импичмент президенту страны

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту Юн Сок Елю
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Юн Сок Ель

Юн Сок Ель. Фото: Jeon Heon-Kyun / Pool / Reuters

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю, лишив его всей полноты власти. Об этом сообщает ТАСС.

В поддержку импичмента проголосовали все восемь судей. При этом для отрешения главы государства от власти необходимы голоса лишь шести из них. Судьи подтвердили, что Юн Сок Ёль нарушил закон, направив военнослужащих в парламент для взятия его под контроль.

Ранее стало известно о намерении Конституционного суда вынести решение по делу южнокорейского президента 4 апреля. Если бы за импичмент проголосовало менее шести судей, Юн Сок Ёль бы восстановил свои полномочия.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение в Южной Корее, мотивируя это необходимостью борьбы со сторонниками КНДР в стране. После этого прокуратура выдвинула ему обвинения в мятеже.

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