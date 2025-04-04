В Южной Корее подтвердили импичмент президенту страны

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту Юн Сок Елю

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю, лишив его всей полноты власти. Об этом сообщает ТАСС.

В поддержку импичмента проголосовали все восемь судей. При этом для отрешения главы государства от власти необходимы голоса лишь шести из них. Судьи подтвердили, что Юн Сок Ёль нарушил закон, направив военнослужащих в парламент для взятия его под контроль.

Ранее стало известно о намерении Конституционного суда вынести решение по делу южнокорейского президента 4 апреля. Если бы за импичмент проголосовало менее шести судей, Юн Сок Ёль бы восстановил свои полномочия.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение в Южной Корее, мотивируя это необходимостью борьбы со сторонниками КНДР в стране. После этого прокуратура выдвинула ему обвинения в мятеже.