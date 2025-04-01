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09:49, 1 апреля 2025Мир

Суд Южной Кореи решит судьбу президента Юн Сок Еля

NYT: Суд Южной Кореи вынесет вердикт по делу Юн Сок Еля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёль. Фото: Song Kyung-Seok / Reuters

Конституционный суд Южной Кореи 4 апреля вынесет решение по делу президента Юн Сок Ёля, отправленного в отставку после попытки введения военного положения в декабре. От вердикта зависит, будет ли он окончательно лишен должности или вернется к власти, передает New York Times.

«Для отстранения господина Юна необходимо согласие не менее шести из восьми судей. В ином случае он восстановит свои полномочия», — говорится в публикации.

New York Times отмечает, что если решение суда будет положительным, то Юн Сок Ёль станет вторым президентом в истории Южной Кореи, покинувшим свой пост через импичмент — после Пак Кын Хе в 2017 году.

3 декабря 2024 года президент Юн объявил военное положение в стране, мотивируя это необходимостью борьбы со сторонниками КНДР в стране. После этого прокуратура Южной Кореи выдвинула ему обвинения в мятеже.

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