Прокуратура Южной Кореи выдвинула обвинения против президента

В Южной Корее прокуратура выдвинула обвинения в мятеже против президента

Прокуратура Южной Кореи выдвинула обвинения в мятеже против отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля, передает ТАСС.

Президент обвиняется в мятеже против государственного строя из-за события военного положения. Как отмечает агентство, президент мог отправить военных в парламент для срыва голосования об отмене военного положения.

Юн Сок Ёль был арестован 15 января, суд постановил взять его под страну 19 января, а официальные обвинения были выдвинуты за один день до конца срока его заключения.

23 января Управление по борьбе с коррупцией высокопоставленных чиновников Южной Кореи завершило расследование в отношении Юн Сок Ёля и попросило прокуратуру предъявить ему обвинения в мятеже.