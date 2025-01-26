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13:58, 26 января 2025Мир

Прокуратура Южной Кореи выдвинула обвинения против президента

В Южной Корее прокуратура выдвинула обвинения в мятеже против президента
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёль. Фото: Song Kyung-seok / AP

Прокуратура Южной Кореи выдвинула обвинения в мятеже против отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля, передает ТАСС.

Президент обвиняется в мятеже против государственного строя из-за события военного положения. Как отмечает агентство, президент мог отправить военных в парламент для срыва голосования об отмене военного положения.

Юн Сок Ёль был арестован 15 января, суд постановил взять его под страну 19 января, а официальные обвинения были выдвинуты за один день до конца срока его заключения.

23 января Управление по борьбе с коррупцией высокопоставленных чиновников Южной Кореи завершило расследование в отношении Юн Сок Ёля и попросило прокуратуру предъявить ему обвинения в мятеже.

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