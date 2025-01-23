В Южной Корее завершили расследование в отношении президента страны

Bloomberg: в Южной Корее попросили прокуратуру предъявить обвинения президенту

Управление по борьбе с коррупцией высокопоставленных чиновников Южной Кореи завершили расследование в отношении президента страны Юн Сок Ёля и попросило прокуратуру предъявить ему обвинения в мятеже. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы решили, что для прокуратуры, которая должна решить, предъявлять ли ему обвинение, будет эффективнее всесторонне изучить собранные на данный момент материалы и при необходимости провести дополнительное расследование, чтобы установить истину по этому делу», — заявил журналистам замглавы управления Ли Джэ Сон.

Отмечается, что политик уклонялся от ответов на вопросы следственной группы о его роли в введении военного положения и поставил под сомнение обоснованность расследования, поскольку введение военного положения было в пределах его конституционных полномочий.

Ранее южнокорейский суд решил заключить под стражу Юн Сок Ёля, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти. Западный районный суд Сеула объявил, что «существуют опасения уничтожения обвиняемым улик», и выдал ордер на заключение главы государства под стражу.