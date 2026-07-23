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Силовые структуры
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14:20, 23 июля 2026 (обновлено: 14:27, 23 июля 2026)Силовые структуры

Пожилой россиянин вступился за сына-дезертира и лишился свободы на 20 лет

В Липецке суд приговорил мужчину за выстрел в спину сотруднику военной полиции
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: SORASIT SRIKHAM-ON / Shutterstock / Fotodom

Липецкий областный суд приговорил к 20 годам лишения свободы 63-летнего местного жителя, который вступился за сына-дезертира и выстрелил в спину сотруднику военной полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судебной системы области Юлия Муратова.

Первые три года пожилой россиянин проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным по четырем статьям. В пользу несовершеннолетнего ребенка потерпевшего взыскано два миллиона рублей компенсации морального вреда.

По версии следствия, 19 марта двое сотрудников военной полиции прибыли к дому осужденного, чтобы задержать его сына, самовольно оставившего воинскую часть. Первым из дома вышел сын с оружием и передал его отцу. Мужчина высказал угрозы в адрес полицейских, которые стали отступать к машине. Когда один из них повернулся спиной, подсудимый выстрелил и смертельно ранил его. При перезарядке ружья второй полицейский задержал стрелявшего.

В доме осужденного при обыске нашли незаконно хранившиеся порох и боеприпасы.

Ранее в Иркутской области суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 45-летнего жителя Камчатского края за расправу над двумя женщинами в 2006 году.

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