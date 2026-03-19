Россиянин застрелил сотрудника военной полиции

В Липецкой области мужчина застрелил сотрудника военной полиции

В Липецкой области мужчина открыл огонь по прибывшим сотрудникам военной полиции. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Происшествие случилось 19 марта. «Подозреваемый, вооруженный огнестрельным оружием, открыл огонь по прибывшим сотрудникам военной полиции. В результате происшествия один из полицейских получил смертельное ранение и скончался на месте», — говорится в публикации.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее в Крыму арестовали открывшего огонь из ружья по полицейским 49-летнего жителя Джанкойского района. Обвиняемый заключен под стражу до 16 мая.