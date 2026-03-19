Россиянин застрелил сотрудника военной полиции

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:01, 19 марта 2026

В Липецкой области мужчина застрелил сотрудника военной полиции
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress

В Липецкой области мужчина открыл огонь по прибывшим сотрудникам военной полиции. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Происшествие случилось 19 марта. «Подозреваемый, вооруженный огнестрельным оружием, открыл огонь по прибывшим сотрудникам военной полиции. В результате происшествия один из полицейских получил смертельное ранение и скончался на месте», — говорится в публикации.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее в Крыму арестовали открывшего огонь из ружья по полицейским 49-летнего жителя Джанкойского района. Обвиняемый заключен под стражу до 16 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok