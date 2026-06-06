Депутат ФРГ Котре заявил, что Украина не сможет достичь стандартов ЕС и через 30-40 лет

У Киева не будет возможности достичь необходимых стандартов Европейского союза (ЕС) даже спустя 30-40 лет. Таким мнением с журналистами РИА Новости поделился депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Говоря о предложении Берлина предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС, политик заявил, что это не только символический жест, но и абсолютно явная цель с политической подоплекой.

«Если это произойдет, то Европейскому союзу в его нынешнем виде придет конец. Это совершенно очевидно», — добавил собеседник. По его словам, в таком случае объединение окажется чрезмерно расширенным, в то время как Украина не сможет выполнить до конца все критерии.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва не против членства Украины в Евросоюзе. «Нас вообще это не касается. Мы не против — пожалуйста», — сказал президент. По его словам, главное, чтобы ЕС не превратился в военный блок.