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03:50, 6 июня 2026Мир

В Китае знаменитую собаку-блогера украли и съели

Sohu: в Китае украли и съели собаку с миллионами подписчиков в соцсетях
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Китае неизвестные украли бордер-колли с миллионами подписчиков в соцсетях и съели его. Об этом сообщает портал Sohu.

Собака по кличке Чутоу восемь лет путешествовала со своим хозяином, тревел-блогером Го. Аккаунт собаки собрал миллионы подписчиков и стал очень известен в китайских соцсетях. Однако 11 мая собака пропала, семья обратилась в полицию.

После изучения записей камер наблюдения выяснилось, что пса украли мужчина и женщина на скутере. Вскоре полиция нашла человека, забравшего Чутоу — по его словам, он думал, что собака никому не принадлежит и продал ее перекупщику за 25 долларов. Позже выяснилось, что собаку съели. Полиция проводит расследование.

Ранее житель Крыма съел своих собак. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

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