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15:18, 27 июня 2026Мир

На Западе признали неспособность противостоять России

Макгрегор: Вооруженные силы стран Европы не смогут противостоять России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Вооруженные силы европейских государств не смогут противостоять России. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Годами служившие в НАТО люди, такие как я, знают европейцев, и мы знаем, что их армии слабы. Они никак не смогут захватить Россию. Им будет тяжело обороняться против нее, если россияне предпримут какую-либо серьезную атаку», — отметил он.

Бывший военный уточнил, что Россия не планирует развязывать конфликт с Европой.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов заявил, что Запад провоцирует конфликты в разных регионах мира. По его словам, политики западных государств поставили Ближневосточный регион «на грань масштабной войны» и теперь занялись раскачиванием ситуации на Балканах. Он также отметил, что Евросоюз и НАТО в своих интересах разжигают конфликты во всех частях Евразийского континента.

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