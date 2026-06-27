Макгрегор: Вооруженные силы стран Европы не смогут противостоять России

Вооруженные силы европейских государств не смогут противостоять России. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Годами служившие в НАТО люди, такие как я, знают европейцев, и мы знаем, что их армии слабы. Они никак не смогут захватить Россию. Им будет тяжело обороняться против нее, если россияне предпримут какую-либо серьезную атаку», — отметил он.

Бывший военный уточнил, что Россия не планирует развязывать конфликт с Европой.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов заявил, что Запад провоцирует конфликты в разных регионах мира. По его словам, политики западных государств поставили Ближневосточный регион «на грань масштабной войны» и теперь занялись раскачиванием ситуации на Балканах. Он также отметил, что Евросоюз и НАТО в своих интересах разжигают конфликты во всех частях Евразийского континента.