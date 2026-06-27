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15:38, 27 июня 2026Экономика

Предсказан резкий рост мировых цен на сахар

Эксперт Тихонов: Цены на сахар вырастут из-за метеоявления Эль-Ниньо
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Robert Anderson / Unsplash

Мировые цены на сахар резко поднимутся из-за климатического явления Эль-Ниньо. Об этом РИА Новости заявил директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.

Эль-Ниньо — климатический феномен, который может вызвать в том числе увеличение температуры океана и изменение атмосферного давления. По словам Тихонова, юго-западный муссон уже готовит для мировых рынков неприятный сюрприз. «Производство сахара в Индии может сократиться на 3-8 миллионов тонн в годовом исчислении», — предсказал специалист.

Анатолий Тихонов отметил, что если Индия полностью закроет экспортную программу, а Бразилия окажется неспособной нарастить поставки, то глобальные цены на сахар пойдут вверх. В материале говорится, что в Африке и Южной Азии рост цен на сахар будет означать удорожание продовольственной корзины на 10–15 процентов. «Если Эль-Ниньо подведет — подведут и полки магазинов от Дакки до Лагоса», — сказал эксперт.

В заметке РИА Новости говорится, что российский рынок сахара полностью обеспечен собственной продукцией. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что произведенных объемов достаточно как для покрытия внутреннего спроса, так и для реализации экспортного потенциала.

В конце июня стало известно, что фьючерсные контракты на поставку какао-бобов подорожали до максимума с января 2026 года. Стоимость какао выросла до рекордных 5040 долларов за тонну (плюс 8,5 процента) — это рекордный показатель с 16 января.

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