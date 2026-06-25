Какао рекордно подорожало

Фьючерсные контракты на поставку какао-бобов подорожали до максимума с января 2026 года

Фьючерсные контракты на поставку какао-бобов подорожали до максимума с января 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).

Стоимость какао выросла до рекордных 5040 долларов за тонну (плюс 8,5 процента). Последний раз такой уровень фиксировали 16 января.

Как отмечают в Trading Economics, стоимость сырья растет из-за закрытия коротких позиций и опасений по поводу поставок, связанными с погодными условиями. Игроки на рынке переживают, что климатическое явление Эль-Ниньо может привести к сокращению урожая в Западной Африке.

«Фермеры Кот-д’Ивуар, крупнейшем в мире производителе какао, выразили обеспокоенность тем, что недавние осадки, превысившие норму, в основных районах производства могут привести к наводнениям, росту заболеваемости и снижению качества какао-бобов на заключительном этапе сбора урожая. Дожди необходимы для развития урожая, но избыточная влага может способствовать развитию грибковых заболеваний и активности вредителей, особенно на критическом этапе формирования и созревания какао-бобов», — отмечают эксперты.

Еще одним важным фактором роста цен стало сокращение запасов, сертифицированных биржей ICE, в портах США, что указывает на ухудшение ситуации с поставками.

В Green Economy Coalition (GEC) предупредили, что шоколад оказался под серьезной угрозой исчезновения с рынков к 2050 году. Вся суть проблемы кроется в климатических изменениях в Западной Африке и странах Латинской Америки — на них приходится большая часть земель по выращиванию какао-бобов. На Западную Африку приходится примерно 70 процентов мирового какао, но в будущем она может потерять более половины пригодных земель, тогда как Колумбия — около 20 процентов. Катастрофическая ситуация связана с экстремальной жарой, нестабильными дождями, засухой, пожарами и болезнями растений.