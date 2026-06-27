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15:30, 27 июня 2026Путешествия

Тревел-блогерша описала три популярных в России продукта фразой «в Мексике стали роскошью»

Алина Черненко

Фото: mernk / Shutterstock / Fotodom

Путешествующая по Латинской Америке тревел-блогерша Марина Ершова описала три популярных в России продукта фразой «в Мексике стали роскошью». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что во время поездки она особенно соскучилась по шоколаду. «Тут шоколад — это импортная роскошь, которая смотрит на меня с полки и как будто говорит: "Ну что, путешественница, хотела другой жизни? Вот и плати". За самую обычную плитку Milka отдать около 450 рублей мне, честно говоря, не хочется», — посетовала она.

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Соотечественница добавила, что вместо привычных шоколадных конфет мексиканцы едят манговые полоски в специях, сладости с чили и кислые леденцы, от которых «сводит не только лицо».

Второй продукт, которого не хватает россиянке, — мед. По ее словам, в местных супермаркетах часто стоит только одна банка. «Никакой тебе коллекции, никакого медового разнообразия, никаких разговоров: "А этот мед из каких цветов?" Тут максимум можно спросить: "Он вообще мед?"» — призналась Ершова.

Кроме того, путешественница пожаловалась, что в Мексике она соскучилась по кабачковой икре. В этой стране есть авокадо, фасоль, кукуруза, соусы, перец, тыква и другие овощи, но почему-то никто не догадался потушить кабачок с овощами, измельчить и сложить в банку, заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о других привычных для россиян продуктах, которые невозможно найти в Мексике. Например, местным жителям кажется странным есть соленую рыбу и маринованные огурцы.

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