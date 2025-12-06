«Мне даже смотреть тошно». Какая еда шокирует российских туристов в США, Германии, Мексике и других странах?

Россиянка описала еду в США фразой «сначала ешь, потом плачешь»

Россияне любят пробовать национальные блюда во время поездок в другие страны — в такой привычке признались 26 процентов участников проведенного в октябре тематического опроса. Для многих соотечественников местная кухня становится таким же символом города, как главная площадь. Однако некоторые экстравагантные блюда пугают путешественников одним своим видом, а другие — вообще опасны для здоровья. О том, какие угощения шокировали россиян, — в материале «Ленты.ру».

Американская еда. «Белый суп, внутри которого плавают какие-то ошметки»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, которая уже не в первый раз путешествует по США, призналась, что порой она не может понять, из чего приготовлены блюда, которые американцы едят с самого детства. В частности, ее удивил суп из моллюсков.

Скажу честно: когда я впервые увидела белый суп, внутри которого плавают какие-то ошметки моллюсков, картошка и сливки, мой внутренний ребенок сказал: «Марина, не ешь это. Это выглядит как то, что можно продавать в аптеке». Но американцы умирают по этому супу. Его едят в Сан-Франциско, в Бостоне, в обычных забегаловках и в ресторанах уровня «если ты разбил тарелку, ты продаешь почку» Марина Ершова российская тревел-блогерша

Другие американские блюда, которые россиянка не решилась попробовать, — печенье с подливой из сосисок и «мак энд чиз». «По идее, макароны с сыром — это нам всем знакомо. Но американцы умудряются довести идею до абсолюта: сырная лавина, консистенция которой напоминает расплавленный пластиковый стул. Дети в США готовы душу продать за тарелку этого добра», — удивилась она.

Американский суп из моллюсков Фото: foodstck / Shutterstock / Fotodom

Еще, по ее словам, американцы любят «мясной хлеб» (продолговатые котлеты, запеченные в форме хлеба, с глазурью из кетчупа) и острые крылья, которые «никто в России по-настоящему не пробовал».

«Настоящие buffalo — это когда ты сначала ешь… потом плачешь… потом вспоминаешь маму, свою жизнь… потом снова ешь… и опять плачешь…» — пошутила автор публикации.

Отдельное внимание путешественница уделила американским завтракам, которые, по ее мнению, россияне никогда не захотят пробовать. Одно местное блюдо — тортилью — она описала словами «Калашников среди завтраков». В него чаще всего входят картошка, бекон или колбаски, яйца, сыр, фасоль, авокадо и соус.

«Пока человек пытается это откусить, все начинает падать, капать, течь. Но американцы едят это в машине, на ходу, на работе. У них, видимо, врожденная гибкость пальцев», — предположила Ершова.

Другие варианты завтрака американцев — блинчики с сиропом и маслом, бисквиты, обильно политые соусами из молока, сладкие пончики, жареные сосиски и картошка. А в «полезный завтрак» в виде овсянки они добавляют шоколад, кленовый сироп, орехи, арахисовое масло, ягоды и семена чиа

Мексика. «Концентрированный перцовый удар по всем органам чувств»

Эта же тревел-блогерша, ранее побывавшая в Мексике, отметила, что даже утро в этой стране «начинается с огня». Чаще всего на завтрак там подают блюдо huevos rancheros — яичницу-глазунью на кукурузной лепешке, политую острым томатным соусом.

«Это не просто "соус", а концентрированный перцовый удар по всем органам чувств. Добавляют фасоль, немного сыра, иногда авокадо — и вперед, день пошел», — ужаснулась россиянка.

Другой популярный вариант мексиканского завтрака — chilaquiles. Это блюдо выглядит «как гора вчерашних чипсов, залитых острым соусом», сверху которой лежат яйцо и кусочки курицы.

«Но, что удивительно, вкусно! Настолько, что ты даже начинаешь понимать, почему мексиканцы так фанатеют от всего этого перца», — призналась Ершова.

Мексиканское блюдо huevos rancheros Фото: Sergii Koval / Shutterstock / Fotodom

А главные обеденные блюда в этой стране — тако, буррито и энчилада. Впрочем, все три названия означают примерно одно: лепешка, мясо, соус, фасоль и что-то острое, пояснила блогерша. Она рассказала, что фасоль мексиканцы добавляют и в суп, и в лепешки, и в салат, и в десерт. По ее словам, это как картошка в России: и дешево, и сытно, и к любому поводу подходит.

«Вот только русскому желудку вся эта "красота" может показаться немного… воинственной. Через пару дней организм начинает подавать сигналы: "Дорогая, где мой лечебный борщ или хотя бы крабовый салат?" Но потом, как ни странно, втягиваешься», — констатировала путешественница.

Германия. «Мы брезгуем есть»

«Когда речь заходит про Германию, то на первый взгляд кажется, что наша с ними кухня схожа: в основе блюд всегда — мясо, колбасы, макароны и картошка. Но готовят они эти продукты совершенно иначе, настолько, что мы брезгуем есть их любимую еду», — призналась автор тревел-блога «Лайк Трэвел Путешествия» Елена.

Она рассказала, что одно из любимых блюд жителей этой страны Европы — сырой фарш на хлебе, щедро присыпанный луком. Несмотря на то, что мясо проходит строгий контроль, идея есть сырую свинину многим россиянам кажется не просто странной и неприятной, но и довольно опасной, отметила блогерша. А немцы, наоборот, уверены, что это вкусно, безопасно и очень по-домашнему.

Еще одно любимое блюдо немцев — кровяная колбаса (Blutwurst). Ее жарят, добавляют в картофельные салаты, подают с капустой и горчицей.

«Для немцев это вкус детства, как и сырой фарш. Для русских — что-то на грани. Многие просто не могут преодолеть психологический барьер: одно только название пугает уже само по себе и вызывает отвращение», — констатировала Елена.

Немецкая кровяная колбаса (Blutwurst) Фото: Shawn Hempel / Shutterstock / Fotodom

Кислая капуста с пюре и сосисками (Sauerkraut mit Würstchen) на первый взгляд не вызовет страха у россиян. Однако, по словам путешественницы, немцы любят, чтобы капуста была не просто квашеной, а прокисшей — чуть ли не до состояния бродящего уксуса.

«Лично знаю русских, живущих в Германии, которые брезгуют это есть, а вот сами немцы так и питаются изо дня в день, и не понимают, почему мы не делаем так же», — поделилась блогерша.

Другие спорные для россиян популярные блюда немецкой кухни — зельц с уксусом (Sülze) и овощами, суп из пива с яйцом (Biersuppe) и уксусная селедка.

Танзания. «Начали есть и поняли: что-то не то»

Российский турист Игорь, путешествовавший со своей девушкой и друзьями на машине по Танзании, в беседе с «Лентой.ру» рассказал о печальном опыте знакомства с местной кухней. По его словам, в этой африканской стране было не особо много заведений общепита, и иногда приходилось питаться в сомнительного вида придорожных кафе.

«Мы выехали из национального парка, когда уже стемнело, и вокруг было ничего не видно. Мы были очень голодные, остановились у первой попавшейся "локалки" и спросили у них, есть ли что-то из еды. Они ответили: "Да, суп из козы". Пришлось взять. Нам его принесли, но было темно, и мы не рассмотрели тарелки. Начали есть и поняли: что-то не то. Потом мы включили фонарики и увидели ЭТО. Уже какое-то количество мы съели, но и на вкус, и на запах это было просто отвратительно», — вспомнил россиянин.

Суп из козы Фото: предоставлено Игорем

В другом заведении туристам принесли протухшие ребра с мухами и личинками, а в третьем — испорченную рыбу.

Рыба, судя по запаху, умерла своей смертью, выбросилась на берег и провалялась там пару дней. После этого ее обваляли в кляре и продали нам Игорь российский турист, побывавший в Танзании

Китай. «Начала есть, стали попадаться белые "колобки"»

Острая китайская еда с обилием незнакомых ингредиентов часто оказывается настоящим гастрономическим ужасом для россиян. Туристка Анастасия, которая была в Пекине летом 2025 года, назвала местную кухню страшным сном.

Как-то я заказала на обед суп. По меню — вроде как мясо с лапшой и специями. Когда начала есть, стали попадаться белые «колобки». Напрягалась, но по вкусу они были как тесто. Ага, конечно! Потом оказалось, что это были шелкопряды Анастасия российская туристка, побывавшая в Китае

Она также поразилась, что в городе Харбин на каждом шагу продавались куриные лапки, а на курорте Хайнань — скорпионы на шпажках.

Куриные лапки в городе Харбин Фото: предоставлено Анастасией

Другая российская туристка, читательница портала «Тонкости туризма» под ником svojpyt, выразила мнение, что китайская кухня больше подходит гурманам. Она пояснила, что привычную европейцам картошку там найти сложно, зато есть сладкий картофель с вареньем, вареные капустные листья, пресные водоросли или суп из курицы и рыбы одновременно.

«В общем, за неделю в этой стране я похудела на пять килограммов! Перепробовав в разных местах крайне непривычную для себя еду, я стала питаться в "Макдоналдсах"», — такими фразами описала она свой опыт.

Еще одна соотечественница, автор тревел-блога «Лайк Трэвел Путешествия» Елена, добавила, что в Китае пищей считается практически все, «что не навредит тебе и другим». В поездке она столкнулась с трудностями: на картинках в меню все выглядело сочно и аппетитно, а когда официанты приносили блюда, их невозможно было есть.

В частности, Елену поразили суп и горячее из требухи. «Не знаю, как вы, а мне даже смотреть тошно. Зато китайцы в восторге!» — рассказала россиянка.

Блогерша также отметила, что жители Китая любят есть субпродукты, черный тофу, который называют вонючим из-за специфического запаха, личинки с начинкой и под разными соусами, свиные головы и вяленых и сушеных уток.