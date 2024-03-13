«Они без ума от нашей еды». По всему миру скупают русские продукты. Почему иностранцы не могут без них жить?

Россиянку удивили покупающие российскую колбасу в Пекине китайцы

В так называемых русских магазинах в разных странах мира продаются продукты, которых нет в обычных зарубежных супермаркетах. Путешественники и живущие за границей россияне рассказали о ценах, ассортименте и предпочтениях иностранцев в таких магазинах. Их истории собрала «Лента.ру».

Китайцы скупают русские продукты как «эксклюзив»

Автор тревел-блога «Лайк Трэвел Путешествия» побывала в русском магазине в центре Пекина и призналась, что была в шоке от увиденного. По ее словам, китайцы выстраиваются в очередь, чтобы купить и попробовать продукты отечественного производства, которые для них являются «эксклюзивом».

Блогерша рассказала, что ее удивила любовь жителей Пекина к российской колбасе. «Ладно бы я увидела необычную, например, из конины или оленины, то, возможно, не испытала такого шока, так как нашла объяснение. (...) Но непонятно, зачем им русская колбаса, когда и своей продукции огромный выбор?» — задалась вопросом россиянка, добавив, что почти вся колбаса в этом магазине стоила по 29 юаней (около 366 рублей).

Во многих русских магазинах за границей можно найти товары, которых нет в других супермаркетах Фото: 06photo / Shutterstock / Fotodom

Россиянка также отметила, что в магазине она нашла много шоколада из России, который считается в Китае чуть ли не деликатесом. «Тут я могу понять причину спроса, потому что в Китае нет местного шоколада (я не нашла). Здесь продают много разных видов конфет и сладостей, но не из шоколада (чаще всего что-то вроде козинаков, мармелада, нуги и фруктовой пастилы), его китайцы просто не едят», — написала автор публикации.

Кроме того, она заметила, что российское пиво в магазине Пекина продавали за 300 рублей, печенье — за 260 рублей, пряники — за 390 рублей, а имитированную икру — по цене настоящей (от 900 до 1200 рублей)

«Вот это наживаются хитрые китайцы на своих соотечественниках!» — возмутилась россиянка.

На Мальте в магазине русских продуктов покупают хрен и аджику

Другой российский тревел-блогер с ником TravelManiac побывал в магазине «Русская трапеза» в городе-спутнике мальтийской столицы Слиеме. Он рассказал, что нашел там продукты марок, которые никогда не встречаются в отечественных супермаркетах. Например, сардельки «Три поросенка» или квашеная капуста в банках торговой марки «Погребок». В магазине также был представлен широкий ассортимент рыбных консервов: шпроты, печень трески, скумбрия в масле и бычки.

Как мне сказала продавец, одни из самых востребованных продуктов — хрен и аджика. Также очень ходовой товар — семечки. Причем в любой стране и в любом русском магазине TravelManiac российский тревел-блогер

Путешественник добавил, что очень много русских продуктов были немецкого производства. «Но это традиционная история во многих странах Европы: основные производственные мощности находятся в Германии, Польше и Прибалтике», — пояснил автор публикации.

Вьетнамцы предпочитают жареные пельмени и смеются над творогом

Во вьетнамских супермаркетах представлено множество продуктов именно российского производства. В основном там делают покупки экспаты и туристы из России, но некоторые местные жители тоже находят для себя что-то интересное.

«Я покупаю очень много российских продуктов во Вьетнаме. Например, масло, конфеты, семечки, сыр. А еще мне нравятся салат оливье, селедка под шубой, пюре и тыквенный суп», — признался вьетнамец по имени До Тунг.

Живущая во Вьетнаме россиянка Алина заметила, что местные жители с недоумением относятся к кисломолочным продуктам.

Отвращения не замечала, но мне кажется, что они не понимают творог такого вида, как мы едим. Часто покупаю творог большими порциями в Butter&Cream и вижу, что продавщицу это смешит — мол, как можно это есть Алина живущая во Вьетнаме россиянка

Еще одна россиянка рассказала, что как-то прочитала в паблике, посвященном жизни в этой азиатской стране, историю о том, как компания соотечественников пригласила вьетнамцев домой «на пельмени».

«Налепили вместе, сварили — они попробовали, скривились и говорят: "Дайте-ка сковородку нам!" И с перцем зажарили их до состояния чипсов. Вот это им было вкусно», — удивилась она.

Британцы оценили гречневую кашу

Автор блога «Жизнь в Англии» отметила, что в русском магазине «Наташа» в Великобритании можно купить все то, чего не найти в местных супермаркетах, правда, цены на продукты там высокие.

В европейских странах «российские» продукты чаще всего привозят из Германии и Прибалтики Фото: 06photo / Shutterstock / Fotodom

«Очень много привычных россиянам продуктов производится для Европы, в частности для Германии, поэтому чаще всего надписи именно на немецком», — написала она, добавив, что, например, банка соленых огурцов продается в этом магазине за 2,7 фунта стерлингов (около 314 рублей), а зеленого горошка — за 2,6 фунта стерлингов (около 300 рублей).

Помимо этого, в русском магазине представлены разнообразные соусы, майонез, семечки и гречка.

Гречневая каша становится более популярной среди британцев. Раньше они ее совсем не воспринимали и не знали, как ее есть. Сейчас этот «суперфуд», как они ее называют, можно найти в «здоровых» отделах некоторых магазинов. Чаще продают зеленую гречку, а не ту, к которой мы привыкли автор блога «Жизнь в Англии»

Итальянцы пришли в восторг от салата оливье, а новозеландцы — от пюре с котлетами

Не только магазинные продукты, но и разнообразные блюда русской кухни часто тоже приходятся по вкусу иностранцам. Например, автор тревел-блога «Тут вам не там» поделилась историей о том, как она приготовила знакомым итальянцам салат оливье и получила массу комплиментов.

По словам россиянки, сначала она поставила небольшую миску салата, который в Италии называют русским, на обеденный стол, где были традиционные сицилийские блюда. В итоге ее пришлось наполнять еще два раза, потому что гости постоянно брали добавку.

«В Италии русский салат очень популярен, даже в супермаркетах можно найти готовый. Правда, он ужасный по вкусу, один майонез, никакого мяса и даже гороха. В общем, если приготовите итальянцам оливье, шансы большие, что им понравится, ведь они уже привыкли немного к этому вкусу», — заверила блогерша

А вот к продающимся в русских магазинах в Италии растворимому кофе и горячему шоколаду в пакетиках и копченой рыбе местные жители относятся с опаской.

Другая российская тревел-блогерша, Марина Ершова, решила угостить знакомых новозеландцев собственноручно приготовленными котлетами с картофельным пюре.

«Вы не представляете, как меня хвалили. Пюре получилось вкусное, просто объедение. Все потому, что я добавила в него невероятное количество домашнего сливочного масла и молока. Получилось, как взбитые сливки. Пенсионеры сказали, что лучше ничего в жизни не ели», — поделилась путешественница.

