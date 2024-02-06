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03:30, 6 февраля 2024Путешествия

Россиянка приготовила иностранцам русскую еду и раскрыла их неожиданную реакцию

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова приготовила новозеландцам котлеты, оливье и пюре и раскрыла их неожиданную реакцию на русскую еду. Своим опытом общения с иностранцами она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Новой Зеландии трудно найти хорошую колбасу, поэтому ей пришлось ограничиться тем, что было в магазине. Кроме того, девушка не смогла раздобыть консервированный горошек для оливье. Пришлось покупать его в замороженном виде и дать оттаять заранее.

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«Вы не представляете, как меня хвалили. Пюре получилось вкусное, просто объедение. Все потому, что я добавила в него невероятное количество домашнего сливочного масла и молока», — заметила она.

По словам путешественницы, иностранцы сказали, что не пробовали ничего лучше. При этом девушка объяснила, что салат получился странным из-за необычных местных ингредиентов. «В принципе, съедобно, но не идеально, как мы привыкли есть оливье в России», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша удивила жителей Новой Зеландии богатством русских людей. Увидев фотографии домов и улиц в России, друг путешественницы был впечатлен.

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      Зарина Дзагоева
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