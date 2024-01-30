Россиянка побывала в Новой Зеландии и удивила местных богатством русских

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Новой Зеландии и удивила местных жителей богатством русских людей. Своими впечатлениями от поездки она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что показывала новозеландскому другу фотографии жизни в России, в том числе домов и улиц. Увидев их, мужчина был очень впечатлен и заметил, что россияне живут богато. Ершова объяснила, что на родине ее собеседника квартиры и частные дома стоят дорого. При этом сами дома сделаны «буквально из картона, все дребезжит и имеет невероятно тонкие стены».

«Частные дома в Новой Зеландии сделаны из самых простых материалов. Основа дома — это дерево. Поэтому дом ходит ходуном, скрипят полы, сидя на диване, чувствуешь, как дом в прямом смысле шатается от любого твоего телодвижения», — объяснила Ершова.

Туристка также добавила, что для иностранцев является удивительным факт наличия у русских второго дома — дачи. «По сути, это еще один дом с территорией, которую не могут позволить себе новозеландцы из-за дороговизны», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о пяти опасностях, с которыми могут столкнуться туристы в Индии. Во-первых, она не рекомендовала другим путешественникам посещать массовые мероприятия, которые могут привести к травмам и потере личных вещей.