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06:00, 15 декабря 2023Путешествия

Россиянка предупредила туристов о пяти опасностях в Индии

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Индии и рассказала о пяти опасностях, с которыми могут столкнуться туристы в этой стране. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь путешественница не рекомендовала читателям посещать массовые мероприятия, которые могут кончиться для гостей Индии травмами и потерей личных вещей. «На улицах собираются толпы индийцев, и эта ситуация со столпотворениями становится трудно управляемой, — предупредила она. — Возникает давка, и выбраться из этого ада будет невозможным».

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Ершова добавила, что пляжи в Индии могут быть смертельно опасными из-за сильных течений и приливов, поэтому отдыхающим важно обращать внимание на предупреждающие знаки. Блогерша также обратила внимание, что приключенческие туры (рафтинг или катание на слонах) могут быть небезопасны, поскольку индийцы работают кое-как и часто не соблюдают заданные стандарты.

«Туристам следует быть аккуратными с пищей в кафе, на улице и даже в ресторанах», — отметила автор. По ее словам, из-за жаркого климата и антисанитарии туристы легко могут столкнуться с инфекциями, так что лекарства всегда должны быть под рукой.

Наконец, блогерша призвала путешественников проявлять бдительность из-за возможных встреч с дикими животными. Она рассказала, что сама сталкивалась с тиграми, змеями, пауками и скорпионами. «В Индии внимание должно быть включено на все 100 процентов», — заключила она.

Ранее другая российская туристка побывала в Индии и рассказала, что местные мужчины очень любят русских девушек. Путешественница предположила, что местным жителям могут нравиться светлая кожа и русые волосы.

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      Мария Борисова
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