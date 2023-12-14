Россиянка раскрыла отношение индийских мужчин к русским девушкам

Россиянка рассказала о любви индийских мужчин к русским девушкам

Российская туристка побывала в Индии и рассказала, что местные мужчины очень любят русских девушек. Отношение индийцев к путешественницам из России она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

«Я общалась с местными мужчинами разных возрастов и из разных регионов, и они все мне подтвердили, что обожают русских девушек и что они очень классные, открытые и добрые», — поделилась туристка по имени Карина, предположив, что, возможно, им нравятся светлая кожа и русые светлые волосы.

Собеседница издания также отметила, что в целом каждый раз, когда люди в Индии слышали, что она из России, они удивлялись, менялись в лице и очень сильно радовались.

«Они начинали меня сразу расспрашивать про то, как мы живем, какая у нас политическая обстановка. Русские люди вызывают у них неподдельный интерес», — заключила путешественница.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Индии и описала традицию местных жителей купаться в одежде фразой «цыганские замашки». Автор публикации призналась, что когда она впервые приехала в эту страну и увидела купающихся в повседневных нарядах людей, то испытала культурный шок.