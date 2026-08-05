В России высказались о реакции Зеленского на ночной массированный удар по Украине

Карасин: Если Зеленский думает, что удары по гражданским будут без ответа, он ошибается

Если президент Украины Владимир Зеленский думает, что удары по гражданскому населению России останутся без ответа, он ошибается, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался о реакции украинского лидера на ночной массированный удар по Киеву и портам Одессы.

«Зеленскому стоит задуматься над тем, что он творит с гражданской сферой на территории нашей родины. Если он думает, что это будет оставаться без ответа, он глубоко ошибается. Кроме того, как известно, структуры ООН призвали украинцев сделать все возможное для предотвращения ударов по гражданскому населению», — заявил Карасин.

Если Зеленский хочет остановить это, то это в его, как говорится, силах. Но я чувствую, что он не хочет этого. Он хочет наоборот побольше крови, побольше ударов, побольше вооружения. Рано или поздно к нему должен прийти разум. Хотя надежд на это мало Григорий Карасин глава комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор добавил, что ответы Вооруженных сил России (ВС РФ) на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) носят спланированный и мощный характер.

«Это будет повторяться всегда, когда украинские беспилотники будут бить по нашим объектам, по нашим людям и так далее. Поэтому они должны быть к этому готовы. Они начали это», — заключил Карасин.

Ранее Зеленский прокомментировал ночную атаку на Киев и область. Он заявил, что удар был тяжелый.

Вооруженные силы (ВС) России этой ночью нанесли массированный удар по складам и логистическим центрам в Киеве и области, через которые ВСУ получали оружие, военные грузы и беспилотники. Кроме того, были атакованы суда в районе Одессы.

