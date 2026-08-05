У популярного метода похудения обнаружен еще один неприятный побочный эффект

Врач Балви: Выпадение волос из-за препаратов для похудения связано с быстрой потерей веса

Трихолог Абдулазиз Балви прокомментировал результаты исследования, в ходе которого у уколов для похудения был обнаружен еще один неприятный побочный эффект. Его выводы о причинах подобной проблемы, возникающей из-за популярного метода похудения, опубликовало издание Metro.

Врач рассказал, что недавнее исследование, проведенное учеными из Пенсильванского университета США, показало, что на фоне приема препаратов на основе семаглутида или тирзепатида, в том числе «Оземпика», повышается риск поредения волос на 37-68 процентов. «Важно отметить, что этот побочный эффект, предположительно, вызван не самим лекарством, а скорее быстрой потерей веса, которую оно может вызвать, что может привести к состоянию, известному как отток телогена», — считает Балви.

По словам специалиста, в норме только 15 процентов волос на голове находятся в фазе выпадения, но у людей с выделением телогена — быстрым выпадением волос, обычно вызванным стрессом или изменениями в организме, — оно увеличивается до 30 процентов и более. Балви добавил, что выпадение волос обычно начинается примерно через два-четыре месяца после начала лечения или после увеличения дозы препаратов, схожих с «Оземпиком».

Терапевт Бабак Ашрафи добавил, что в большинстве случаев это временное явление, и рост волос обычно возобновляется после стабилизации веса и организации сбалансированного питания.

Ранее британский стилист Мэтью Кертис назвал вызывающие облысение распространенные привычки. По мнению эксперта, ухудшить состояние волос могут тугие прически, а именно — конские хвосты, гладкие пучки и косы.

