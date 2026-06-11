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14:42, 11 июня 2026Ценности

Стилист Виктории Бекхэм назвал вызывающие облысение распространенные привычки

Британский стилист Мэтью Кертис: Тугие хвосты и косы вызывают облысение
Мария Винар

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

Британский стилист Мэтью Кертис, который работал с дизайнером и певицей Викторией Бекхэм, назвал вызывающие облысение распространенные привычки. Его комментарий приводит Daily Mail.

По мнению эксперта, ухудшить состояние волос могут тугие прически, а именно — конские хвосты, гладкие пучки и косы. По его мнению, стоит отдавать предпочтение более расслабленным прическам и по возможности использовать для них шелковые резинки.

Кроме того, Кертис считает, что на внешний вид волос также влияет уход за кожей головы. По его словам, регулярные массажи улучшат кровообращение и придадут прядям здоровый блеск.

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В то же время собеседник издания упомянул укладку волос горячими инструментами, которая часто вызывает их ломкость. Чтобы избежать этого, он порекомендовал перед каждым применением утюжка или фена обрабатывать пряди термозащитой.

Также Кертис раскрыл еще две неочевидные привычки, которые могут усугубить состояние шевелюры. Среди них — частые стрессы и игнорирование начала проблемы. «Следите за тревожными признаками, такими как расширение пробора, увеличение количества волос на подушке, чрезмерное выпадение волос в душе или уменьшение густоты хвоста. Раннее вмешательство существенно изменит ситуацию до того, как она станет критичной», — заключил он.

В мае звездная стилистка Лиза Талбот назвала визуально омолаживающий тренд в прическах у звезд.

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