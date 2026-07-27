Посол предостерег Румынию от конфронтации с Россией

Посол Липаев предостерег Румынию от дальнейшей конфронтации с Россией

Посол России в Бухаресте Владимир Липаев предостерег Румынию от дальнейшей конфронтации с Россией. Об этом говорится в Telegram-канале посольства.

«Глава дипломатической миссии предостерег от дальнейшей эскалации конфронтации с Россией и попыток трансграничных действий румынской ПВО, что означало бы вовлечение Румынии в непосредственные боевые действия на территории Украины», — говорится в сообщении.

Также Липаев напомнил, что поддержка Бухарестом Украины является «недопустимой и нетерпимой», а Россия никогда не направляла беспилотники на объекты на территории Румынии.

Ранее власти Румынии объявили о высылке сотрудника посольства России в республике. «В ходе встречи российскому послу была официально вручена вербальная нота, в которой его уведомили о неприемлемости действий члена российской миссии в Бухаресте, обязав покинуть территорию Румынии в течение пяти дней», — сказано в заявлении.