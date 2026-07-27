Симоньян поделилась отрывком из посвященной Кеосаяну книги

Симоньян разместила отрывок из посвященной Кеосаяну книги и рассказала о решении ее писать

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем канале на платформе «Макс» сообщила о скором выходе книги, посвященной ее супругу, режиссеру Тиграну Кеосаяну.

Произведение под названием «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» поступит в продажу в сентябре — к годовщине его смерти. Все вырученные средства будут направлены на помощь пострадавшим от ударов украинских беспилотников.

Симоньян призналась, что изначально не планировала эту книгу, считая, что уже создала главный роман своей жизни. Однако идея пришла к ней перед Новым годом, когда она в одиночестве ехала на поезде в Сочи — именно тогда, по ее словам, «книга свалилась» на нее. В этом произведении она стремилась запечатлеть живой образ Кеосаяна, его голос и их редкую любовь.

«Я не собиралась ее писать. Я считала, что я написала свою главную книгу — "В начале было слово, в конце будет цифра", и что больше уже ничего не напишу», — отметила журналист.

Помимо печатной версии, Симоньян работает и над аудиоизданием, в котором будет использован голос режиссера, воссозданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Ранее она уже называла эту книгу письменным памятником Тиграну Кеосаяну.

Тигран Кеосаян — кинорежиссер и телеведущий, супруг Маргариты Симоньян — умер 26 сентября 2025 года от остановки сердца, находясь в коме с конца декабря 2024 года.