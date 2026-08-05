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12:32, 5 августа 2026Путешествия

Раскрыта судьба притворявшейся женой посла в Таиланде россиянки

Притворявшуюся женой посла РФ в Таиланде россиянку приговорили к девяти месяцам тюрьмы
Алина Черненко

Фото: Benny Marty / Shutterstock / Fotodom

Россиянку, которая притворялась женой посла РФ в Таиланде и наживалась на соотечественниках, приговорили к девяти месяцам тюрьмы. Судьбу злоумышленницы раскрыло издание Baza.

По данным источника, провинциальный суд Паттайи признал Дарью Сидорову виновной в двух случаях мошенничества. В одном из них она обманула соотечественницу на 230 тысяч батов (около 559 тысяч рублей). Женщина пообещала ей помощь с оформлением загранпаспорта и визы цифрового кочевника.

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Кроме того, Сидорова хотела продать мужчине российское гражданство за 3,3 тысячи евро (около 309 тысяч рублей). Еще примерно 500 тысяч батов (около 1,2 млн рублей) она осталась должна своей переводчице Светлане. Сейчас лже-жена посла ждет дальнейших разбирательств в тюрьме рядом с Паттайей.

Ранее на историю о притворявшейся женой посла в Таиланде россиянке отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала соотечественников быть бдительными и проверять всю информацию перед тем, как довериться человеку.

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