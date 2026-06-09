Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:42, 9 июня 2026Путешествия

Захарова отреагировала на историю притворявшейся женой посла в Таиланде россиянки

Захарова призвала россиян быть бдительными после истории с лже-женой посла в Таиланде
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на историю притворявшейся женой посла в Таиланде россиянки, наживавшейся на соотечественниках. Она написала короткий пост о ситуации в своем Telegram-канале.

Дипломат призвала граждан быть бдительными и проверять всю информацию перед тем, как довериться человеку.

О предприимчивой мошеннице стало известно ранее 9 июня. Лже-супруга российского посла обещала соотечественникам оформление тайских виз для долгосрочного проживания, водительских прав и даже гражданства Румынии. Все документы Дарья делала в своей спальне. При попытке улететь из страны Азии женщину задержали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абрамович может быть услышан». Почему российский миллиардер посетил Украину и как в Киеве оценивают его встречу с Зеленским?

    Российские ученые нашли на 1800-летнем черепе следы удаления зуба мудрости

    В Совфеде ответили на условия «евротройки» по Украине

    Стоимость имущества Мадьяра и Орбана сравнили

    Турист упал со скалы во время похода в Китае и семь дней выживал в море

    Живущего в Израиле известного юмориста отчитала русскоговорящая соседка

    Появились новые подробности о ситуации на российской нефтебазе после атаки ВСУ

    Торговый партнер России столкнулся с падением потребления газа

    Украина и соседняя с Россией страна подписали сделку по дронам

    Москвичам ответили на вопрос о законности установки таблички с запретом о выгуле собак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok