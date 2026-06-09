Захарова призвала россиян быть бдительными после истории с лже-женой посла в Таиланде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на историю притворявшейся женой посла в Таиланде россиянки, наживавшейся на соотечественниках. Она написала короткий пост о ситуации в своем Telegram-канале.

Дипломат призвала граждан быть бдительными и проверять всю информацию перед тем, как довериться человеку.

О предприимчивой мошеннице стало известно ранее 9 июня. Лже-супруга российского посла обещала соотечественникам оформление тайских виз для долгосрочного проживания, водительских прав и даже гражданства Румынии. Все документы Дарья делала в своей спальне. При попытке улететь из страны Азии женщину задержали.