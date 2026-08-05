Раскрыто состояние поджегшей себя москвички

Поджегшая себя пенсионерка из Москвы впала в кому

Поджегшая себя пенсионерка из Москвы впала в кому. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, женщина находится под аппаратом ИВЛ. У нее диагностировано 70 процентов ожогов тела — сгорели спина, грудь и живот. Известно, что в 2025 году у нее был обнаружен рак.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы женщина, которую хотели выселить по «схеме Долиной», подожгла себя при судебных приставах. Огонь перекинулся на квартиру, начался пожар. Его смогли ликвидировать на площади около десяти квадратных метров. Пострадали судебный пристав и сотрудник службы исполнения, а также сама женщина.