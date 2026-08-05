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12:28, 5 августа 2026 (обновлено: 12:36, 5 августа 2026)Силовые структуры

Суд «внес» корректировку в лечение больной раком блогерши Лерчек

РЕН ТВ: Лерчек пришлось корректировать план лечения от рака из-за суда
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Больной раком желудка четвертой стадии блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) пришлось корректировать лечение из-за суда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам источника из окружения Лерчек, из-за суда девушка пропустила таргетную терапию, и теперь врачи срочно корректируют ей план лечения, потом что его график нарушать нельзя.

Ранее сообщалось, что прокуратура намерена добиваться ужесточения наказания для Лерчек, не согласившись с условным сроком, штрафом и запретом администрировать сайты, которые были назначены блогерше. Апелляционное представление на приговор подано в апелляционную инстанцию Москвы.

Лерчек судили по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по поддельным документам. 31 июля суд назначил ей пять лет условно, а также 765 миллионов рублей штрафа и запретил ей продвигать свой бренд в сети Интернет в течение трех лет.

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