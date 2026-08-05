Суд «внес» корректировку в лечение больной раком блогерши Лерчек

РЕН ТВ: Лерчек пришлось корректировать план лечения от рака из-за суда

Больной раком желудка четвертой стадии блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) пришлось корректировать лечение из-за суда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам источника из окружения Лерчек, из-за суда девушка пропустила таргетную терапию, и теперь врачи срочно корректируют ей план лечения, потом что его график нарушать нельзя.

Ранее сообщалось, что прокуратура намерена добиваться ужесточения наказания для Лерчек, не согласившись с условным сроком, штрафом и запретом администрировать сайты, которые были назначены блогерше. Апелляционное представление на приговор подано в апелляционную инстанцию Москвы.

Лерчек судили по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по поддельным документам. 31 июля суд назначил ей пять лет условно, а также 765 миллионов рублей штрафа и запретил ей продвигать свой бренд в сети Интернет в течение трех лет.