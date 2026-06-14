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05:36, 14 июня 2026Экономика

Раскрыты подробности по строительству «Силы Сибири-2»

Спецпредставитель Путина Титов заявил, что вопрос по «Силе Сибири-2» скоро решат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Борис Титов

Борис Титов. Фото: Reuters

Председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, спецпредставитель президента России Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов прокомментировал ситуацию с газопроводом «Сила Сибири-2». Его слова приводит ТАСС.

Титов раскрыл подробности по строительству «Силы Сибири-2» и уточнил, что трудности заключаются в технических проблемах.

«Вопрос больше в логистике. Принятие правильного решения о маршруте прохождения этого газопровода. Это рабочий момент, который будет решен в ближайшее время, но никто не торопится», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о прогрессе в переговорах по «Силе Сибири-2». Он также заявил, что Москве и Пекину нужно доработать «ряд нюансов».

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