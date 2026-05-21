В Кремле рассказали о прогрессе в переговорах по «Силе Сибири-2»

15:21, 21 мая 2026

Песков заявил о прогрессе в проекте «Силы Сибири-2» и отсутствии договоренностей
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Россия и Китай достигли определенного прогресса по теме строительства газопровода «Сила Сибири-2», у сторон есть понимание по многим ключевым деталям. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля не уточнил, в чем конкретно сблизились позиции, и признал, что к финализации договоренностей Москва и Пекин пока не подошли, нужно доработать «ряд нюансов». Вместе тем Песков подчеркнул, что «прогресс можно и нужно констатировать», а работа будет продолжена.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что согласование контракта по «Сила Сибири-2» находится на финальной стадии, в настоящее время продолжается техническая доработка документов. Какие именно детали осталось обсудить, чиновник не уточнил.

Ни Песков, ни Новак не стали предполагать, в какие сроки стороны могут подписать соглашение и начать строительство. Оба они выделили наличие принципиальных договоренностей на уровне политических лидеров.

Китайская сторона не комментировала тему газопровода. В ходе выступления во время поездки российской делегации в Китай на этой неделе Путин также не поднимал тему проекта.

Осенью прошлого года, во время предыдущего визита Путина в Китай, глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о подписании юридически обязывающего меморандума на тему строительства «Силы Сибири-2». Содержание этого документа остается неизвестным.

На фоне отсутствия договоренностей акции «Газпрома» на Мосбирже приближаются к полугодовому минимуму. Инвесторы надеялись, что по итогам визита в Пекин тема с новым газопроводом в Китай прояснится. К этим ожиданиям подталкивали сообщения об особо выгодном предложении, которое было сделано Москвой китайской стороне на фоне мирового энергетического кризиса.

