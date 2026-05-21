16:18, 21 мая 2026

Звезда «Кривого зеркала» рассказал о галлюцинациях из-за алкоголя

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Артист юмористического проекта «Кривое зеркало» Валерий Пономаренко рассказал о проблемах с алкоголем, с которыми он столкнулся после смерти брата-близнеца Александра в 2022 году. В выпуске шоу «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube, он заявил, что столкнулся с галлюцинациями из-за спиртного.

По словам Пономаренко, во время запоя он перестал ориентироваться во времени и адекватно воспринимать происходящее вокруг него. «Когда я увидел свою собственную ногу, которая вся в гное, и по ней черви ползают... А это вот привиделось», — вспомнил юморист.

Он добавил, что после этого случая бросил пить.

Александра Пономаренко не стало в декабре 2022 года. Он болел раком желудка. Юмористу было 55 лет.

Валерий и Александр Пономаренко выступали дуэтом в передачах «Аншлаг» и «Кривое зеркало». Они делали пародии на известных людей и создавали юмористические миниатюры.

