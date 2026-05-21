17:06, 21 мая 2026Россия

Путин дал оценку ядерной триаде России

Майя Назарова

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Ядерная триада Российской Федерации (РФ) будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Такую оценку дал президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства также поделился, что Россия работает над развитием ядерной триады в плановом режиме.

Путин подчеркнул, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений.

«Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого», — отметил российский лидер в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил.

Учения Вооруженных сил России по применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии начались 19 мая. До этого аналогичные мероприятия стартовали в Белоруссии. В Минобороны республики разъяснили, что учения проводятся в рамках Союзного государства.

