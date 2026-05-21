Отдых в Абхазии оказался выгоднее отпуска в Сочи

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Десятидневных отдых в Абхазии оказался на 80 тысяч рублей выгоднее аналогичного отпуска в Сочи. Об этом вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал в беседе с «Национальной службой новостей» (НСН).

По словам турэксперта, абхазские отельеры держат цены на проживание ниже на 20, а то и на 30 процентов, чем на курорте Краснодарского края, из-за трудностей транспортной логистики. «Четырехзвездочный отель "все включено" в Сочи стоит 23 тысячи рублей в сутки, тогда как в Абхазии — 15 тысяч рублей за номер, то есть разница — 8 тысяч. Люди в среднем едут на неделю, 10 ночей. Это получается примерно 70 — 80 тысяч рублей разница», — отметил он.

Ранее низкий спрос на отдых в России объяснили словами «зарубежные предложения привлекательнее». Как сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, спрос на отдых в стране в 2026 году падает из-за отсутствия качественного предложения на рынке.

