Россиянам подсказали неочевидные лайфхаки для охлаждения в жару

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что жара негативно влияет на сердечно-сосудистую и эндокринную системы. В своем Telegram-канале она подсказала россиянам четыре неочевидных лайфхака, помогающих охладиться в такую погоду.

Во-первых, по словам Павловой, охладиться поможет теплый душ. Врач добавила, что в жару лучше не принимать ледяной душ: слишком холодная вода вызывает спазм сосудов, из-за чего человек не чувствует прохлады.

Во-вторых, перенести высокие температуры поможет горячий чай, написала специалистка. «Горячий напиток заставляет организм потеть и охлаждаться естественным путем. Ледяная вода лишь временно обманывает рецепторы, но не спасает от перегрева», — пояснила она.

В-третьих, важно охлаждать так называемые «точки пульса», добавила Павлова. Для этого можно подставить запястья под струю прохладной воды или приложить влажный платок к шее сзади. В заключение врач посоветовала правильно настроить кондиционер. «Разница между улицей и домом должна быть не более пяти-семи градусов. Ставите 18 градусов, когда за окном плюс 30? Ждите скачков давления и летней ангины», — предупредила она.

Ранее диетолог Антон Поляков рассказал, какие продукты нельзя есть в жару. По его словам, острая пища только усилит потоотделение.

