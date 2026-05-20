16:29, 20 мая 2026

Россиян предупредили о вредных в жару напитках и продуктах

Диетолог Поляков: Кофе усиливает обезвоживание в жару
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: Yermakova Iryna / Shutterstock / Fotodom

Некоторые напитки и продукты в жару могут усилить обезвоживание и ухудшить самочувствие. Об этом предупредил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

По мнению специалиста, в 30-градусную жару стоит отказаться от алкоголя, кофе и крепкого чая. Также в список нежелательных напитков вошли сладкая газировка, соки и морсы. «В жару совершенно точно не стоит употреблять алкоголь, потому что он усиливает обезвоживание организма. Такая же ситуация с кофе и чаем», — отметил Поляков.

Также врач отметил, что в жару могут быть вредными некоторые продукты. По его словам, острая пища усиливает потоотделение, а тяжелая и жирная еда, например, фастфуд, создает дополнительную нагрузку на организм. Диетолог посоветовал в жару делать выбор в пользу легких блюд и внимательно следить за водным балансом.

Ранее врач Пабло Эрнандес Баэса назвал три продукта, которые не стоит употреблять ни при каких обстоятельствах. По его мнению, исключить из рациона следует сладкие хлопья, колбасы и пакетированные соки.

