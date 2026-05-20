Россиян предупредили о вредных в жару напитках и продуктах

Диетолог Поляков: Кофе усиливает обезвоживание в жару

Некоторые напитки и продукты в жару могут усилить обезвоживание и ухудшить самочувствие. Об этом предупредил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

По мнению специалиста, в 30-градусную жару стоит отказаться от алкоголя, кофе и крепкого чая. Также в список нежелательных напитков вошли сладкая газировка, соки и морсы. «В жару совершенно точно не стоит употреблять алкоголь, потому что он усиливает обезвоживание организма. Такая же ситуация с кофе и чаем», — отметил Поляков.

Также врач отметил, что в жару могут быть вредными некоторые продукты. По его словам, острая пища усиливает потоотделение, а тяжелая и жирная еда, например, фастфуд, создает дополнительную нагрузку на организм. Диетолог посоветовал в жару делать выбор в пользу легких блюд и внимательно следить за водным балансом.

