Андреасян заступился за «Гамлета» с Юрой Борисовым

Гевонд Андреасян осудил травлю создателей спектакля «Гамлет» с Борисовым

Брат режиссера Сарика Андреасяна продюсер Гевонд Андреасян встал на защиту спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым, вызвавшего неоднозначную реакцию зрителей. Его комментарий передает «Абзац».

«Там задействованы талантливые артисты. Имеют ли право они это все делать? Они умеют и обязаны делать», — подчеркнул Андреасян. Он отметил, что считает излишней травлю артистов, которые должны делать то, что им интересно. По словам продюсера, реакцию публики можно считать плюсом, поскольку «страшно, когда ничего не обсуждают».

Продюсер добавил, что кинокомпания братьев Андреасян не будет экранизировать «Гамлета». По словам Гевонда, они сосредоточатся на богатой русской классике.

Ранее художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский ответил на критику постановки «Гамлет». По его словам, создатели задумывали спектакль как эксперимент, который должен вызвать у зрителей сильные эмоции.