Стали известны подробности жестокого избиения россиянина юными бойцами MMA

NN.ru: Юные бойцы MMA избили ногами находившегося без сознания жителя Дзержинска

Подростки накинулись на мужчину возле бара «Хали Гали» на проспекте Циолковского в Дзержинске после того, как он уже потерял сознание. Подробности жестокого избиения россиянина юными бойцами MMA рассказала жена пострадавшего, ее слова приводит портал NN.ru.

«Он [нападавший] прямо на меня кидался. Было на самом деле страшно. Они [подростки] не то, что били, они на самом деле убивали. Он [муж] лежал, грубо говоря, без сознания, они его пинали по лицу», — подчеркнула супруга.

Конфликт завязался внутри заведения. Выйдя на улицу после словесной перепалки, подростки начали драться с двумя мужчинами. При этом один из молодых людей заявил, что их спровоцировали на конфликт. «Да, мы ударили первыми. Да, мы подрались. Но что бы вы сделали, если на вас идет мужик старше 30 лет с явным желанием драться?» — рассказал подросток.

По информации СМИ, среди юношей были участники турниров по MMA. Более того, их представители якобы пытались откупиться деньгами, но близкие пострадавших отказались от сделки. После драки пострадавших мужчин с травмами доставили в больницу — у одного из них зафиксировали травмы челюсти. По словам очевидцев, когда приехала полиция, подростки разбежались.

О конфликте в Нижегородской области стало известно 20 мая. Задержать удалось лишь одного юного агрессора — он утверждает, что его компания начала драку из-за некрасивого поведения мужчин в баре.