Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:02, 20 мая 2026Россия

Стали известны подробности жестокого избиения россиянина юными бойцами MMA

NN.ru: Юные бойцы MMA избили ногами находившегося без сознания жителя Дзержинска
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Подслушано Дзержинск / VK

Подростки накинулись на мужчину возле бара «Хали Гали» на проспекте Циолковского в Дзержинске после того, как он уже потерял сознание. Подробности жестокого избиения россиянина юными бойцами MMA рассказала жена пострадавшего, ее слова приводит портал NN.ru.

«Он [нападавший] прямо на меня кидался. Было на самом деле страшно. Они [подростки] не то, что били, они на самом деле убивали. Он [муж] лежал, грубо говоря, без сознания, они его пинали по лицу», — подчеркнула супруга.

Конфликт завязался внутри заведения. Выйдя на улицу после словесной перепалки, подростки начали драться с двумя мужчинами. При этом один из молодых людей заявил, что их спровоцировали на конфликт. «Да, мы ударили первыми. Да, мы подрались. Но что бы вы сделали, если на вас идет мужик старше 30 лет с явным желанием драться?» — рассказал подросток.

По информации СМИ, среди юношей были участники турниров по MMA. Более того, их представители якобы пытались откупиться деньгами, но близкие пострадавших отказались от сделки. После драки пострадавших мужчин с травмами доставили в больницу — у одного из них зафиксировали травмы челюсти. По словам очевидцев, когда приехала полиция, подростки разбежались.

О конфликте в Нижегородской области стало известно 20 мая. Задержать удалось лишь одного юного агрессора — он утверждает, что его компания начала драку из-за некрасивого поведения мужчин в баре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Описаны масштабы разрушений после ракетного удара по столице российского региона

    Курс доллара упал ниже 71 рубля

    В России назвали возможный срок запуска «Силы Сибири — 2»

    Россиянин поехал за отверткой и по пути выиграл 2,5 миллиона рублей

    Ведущий «России 1» в шутку захотел сыграть на арфе голым в эфире

    Российский пенсионер получил срок за перевод денег в иностранную организацию

    Российский детсад не допустил шестилетнюю девочку на выпускной ради безопасности детей

    Один тип продуктов призвали не сочетать с антибиотиками

    Дерипаска не смог подсчитать количество «увозимых из Китая» миллиардов

    Шойгу высказался о союзнических отношениях с Арменией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok