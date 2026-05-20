Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:39, 20 мая 2026Экономика

Курс доллара упал ниже 71 рубля

Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 70,95 рубля
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Руководство Центробанка (ЦБ) в очередной раз понизило официальный курс доллара в России, на сей раз опустив его ниже 71 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 21 мая, составят 70,95 рубля. Для сравнения, в среду, 20-го числа, официальный курс доллара находился на уровне 71,29 рубля. Таким образом, регулятор понизил его на 34 копейки. Официальный курс евро также заметно снизился. Котировки европейской валюты понизили на 81 копейку — с 82,79 до 81,98 рубля. Курс китайского юаня, в свою очередь, упал на 3 копейки, до 10,42 рубля.

Ряд экспертов называют затяжное укрепление рубля к ведущим мировым валютам невыгодным для российской экономики. При таком раскладе, пояснял глава ВТБ Андрей Костин, отечественные экспортеры недополучают часть выручки, а федеральный бюджет недосчитывается поступлений с продаж энергоресурсов. Последнее, подчеркивал он, особенно актуально с учетом стремительного роста дефицита госказны.

Более оптимальным вариантом Костин назвал коридор 90-100 рублей за доллар. Однако рассчитывать на это в обозримом будущем с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центробанка не приходится, констатировал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай наступления из Белоруссии

    Торнадо сорвал крышу дома россиян и попал на видео

    В офисе Зеленского рассказали о его планах посетить дружественную России страну

    Трамп позавидовал количеству российских ледоколов

    Песков заявил о противостоянии угрозам Киева

    На Украине высказались о возможности проведения выборов в 2027 году

    Назван способ обезопасить столицу российского региона от ударов ВСУ

    В России впервые спасли пациентку с отказавшим сердцем

    Короля Карла III случайно похоронили в эфире британской радиостанции

    Экс-солистку Serebro сняли с молодым артистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok