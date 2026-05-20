Курс доллара упал ниже 71 рубля

Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 70,95 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) в очередной раз понизило официальный курс доллара в России, на сей раз опустив его ниже 71 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 21 мая, составят 70,95 рубля. Для сравнения, в среду, 20-го числа, официальный курс доллара находился на уровне 71,29 рубля. Таким образом, регулятор понизил его на 34 копейки. Официальный курс евро также заметно снизился. Котировки европейской валюты понизили на 81 копейку — с 82,79 до 81,98 рубля. Курс китайского юаня, в свою очередь, упал на 3 копейки, до 10,42 рубля.

Ряд экспертов называют затяжное укрепление рубля к ведущим мировым валютам невыгодным для российской экономики. При таком раскладе, пояснял глава ВТБ Андрей Костин, отечественные экспортеры недополучают часть выручки, а федеральный бюджет недосчитывается поступлений с продаж энергоресурсов. Последнее, подчеркивал он, особенно актуально с учетом стремительного роста дефицита госказны.

Более оптимальным вариантом Костин назвал коридор 90-100 рублей за доллар. Однако рассчитывать на это в обозримом будущем с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центробанка не приходится, констатировал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.