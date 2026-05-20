Шойгу прокомментировал выступление Зеленского в Ереване

Бывший СССР
19:14, 20 мая 2026

Шойгу: Ереван поглумился над памятью армян, дав Зеленскому трибуну
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Власти Армении, дав президенту Украины Владимиру Зеленскому трибуну на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване, поглумились над памятью армян. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании рабочей группы Совбеза, передает РИА Новости.

«Вдумайтесь, главарь неонацистского киевского режима из Еревана угрожал ударами по параду Победы. Это не что иное, как глумление над памятью более полутора миллионов армян, которые сражались с нацизмом, этим абсолютным злом, не щадя своей жизни», — подчеркнул Шойгу.

Саммит ЕПС прошел в Ереване 4-5 мая. Участие в нем также принял и президент Украины. В частности, он провел встречу с армянским лидером.

Во время саммита Зеленский также пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве. Тогда он заявил, что на парад могли бы прилететь украинские беспилотники.

