Торнадо сорвал крышу дома россиян и попал на видео

В Забайкалье торнадо сорвал крышу частного дома, стихию сняли на видео

На Забайкалье обрушился торнадо и сорвал крышу одного из домов россиян. Последствия стихии сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в городе Петровск-Забайкальский. На снятых очевидцами кадрах видно, как порывами мощного ветра сносит кровлю частного дома. Жильцы буквально остались без крыши над головой. О пострадавших при торнадо информация не поступала.

Ранее в Анадыре сорвало крышу жилого дома из-за снежного шторма. Инцидент произошел на Партизанской улице. На записи, сделанной одним из жильцов пострадавшего дома, можно было наблюдать последствия ЧП — деревянные перекрытия, которые стали видны с улицы после того, как сорвало крышу, а также небо, на которое можно было взглянуть, не выходя из подъезда. У некоторых жильцов прогнулись потолки квартир.

