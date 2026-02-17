В российском городе крышу жилого дома сорвало из-за непогоды

В Анадыре крышу жилого дома сорвало из-за снежного шторма

На Чукотке крышу жилого дома сорвало из-за непогоды. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил телеканал «360».

Инцидент произошел в Анадыре на Партизанской улице. На записи, сделанной одним из жильцов пострадавшего дома, можно наблюдать последствия ЧП — деревянные перекрытия, которые стали видны с улицы после того, как сорвало крышу, а также небо, на которое теперь можно посмотреть, не выходя из подъезда. «Вот труба лежит от дома... (...) У меня потолок прогнулся. Я в подъезд выхожу, снесло крышу, то есть там небо, там крыши нет... И вот все посыпалось, у нас дом без крыши остался! Можно вылазить и загорать», — иронично заметил мужчина.

По информации источника, единственному жильцу, который выразил желание переместиться в пункт временного размещения, предоставили однокомнатную квартиру в городе.

Ранее стало известно, что на Чукотку обрушился снежный шторм, из-за которого видимость на улицах упала до десятка метров.