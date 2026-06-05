Путин ответил на обвинения в поставках Ирану вооружения

Путин: Россия не поставляла Ирану вооружения

Россия не поставляла Ирану никаких вооружений. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы ничего из вооружений в Иран не поставляли», — подчеркнул он.

По словам российского лидера, сами иранские власти не просили Россию о подобных поставках. Кроме того, он подчеркнул, что не видит никаких провокаций со стороны Ирана.

Владимир Путин также высказался о предложении Соединенным Штатам по вывозу обогащенного урана из Ирана. По его словам, они остаются в силе.