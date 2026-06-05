Путин высказался о предложении США по Ирану

Путин: Предложение России по вывозу урана из Ирана остается в силе

Предложение России Соединенным Штатам по вывозу обогащенного урана из Ирана остается в силе. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наши предложения на столе, мы ни на чем не настаиваем. Если вовлеченные в конфликт стороны придут к выводу, что это является хорошим предложением — пожалуйста, если нет — просто будем следить за ситуацией и по мере возможности будем влиять на то, чтобы как-то остроту этой ситуации снимать», — указал глава государства.

Путин добавил, что у России нет данных о якобы готовности Ирана создать ядерное оружие. При этом он назвал правильным решение президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий против Исламской Республики.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Москва готова принять обогащенный уран из Исламской Республики в любой момент. Он добавил, что Россия способна купить это количество урана или заместить его поставками природного урана и ураном более низкого обогащения.