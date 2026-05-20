Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:42, 20 мая 2026Мир

В России заявили о готовности в любой момент принять уран из Ирана

Лихачев: Россия готова принять уран из Ирана в любой момент
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Россия готова принять обогащенный уран из Ирана в любой момент. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в беседе с «Известиями».

«Объем чуть больше 400 килограммов обогащенного урана уровня 60 процентов обогащения — мизерная сумма с точки зрения технологических оборотов, и, конечно, мы можем с ним легко разобраться в любом формате», — отметил он.

Он добавил, что Россия способна купить это количество урана или заместить его поставками природного урана и ураном более низкого обогащения.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщал, что Иран рассматривает возможность передачи своего обогащенного урана России вместо его отправки в США в рамках потенциальной мирной сделки с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Описаны масштабы разрушений после ракетного удара по столице российского региона

    Руководство Израиля открестилось от скандального видео своего министра

    Раскрыт заработок подростков в России

    Формат отбора на чемпионат Европы по футболу изменили

    Летчик объяснил удачную посадку сгоревшего в российском лесу самолета

    Зеленский обсудил отношения с президентом дружественной для России страны

    Смерть художника «Мастера и Маргариты» шокировала режиссера Хотиненко

    Российские врачи спасли год прожившего с разорванным сердцем мужчину

    Дмитрий Колдун показал внешность 10-летней дочери

    В России заявили о готовности в любой момент принять уран из Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok