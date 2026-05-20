В России заявили о готовности в любой момент принять уран из Ирана

Россия готова принять обогащенный уран из Ирана в любой момент. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в беседе с «Известиями».
«Объем чуть больше 400 килограммов обогащенного урана уровня 60 процентов обогащения — мизерная сумма с точки зрения технологических оборотов, и, конечно, мы можем с ним легко разобраться в любом формате», — отметил он.
Он добавил, что Россия способна купить это количество урана или заместить его поставками природного урана и ураном более низкого обогащения.
Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщал, что Иран рассматривает возможность передачи своего обогащенного урана России вместо его отправки в США в рамках потенциальной мирной сделки с США.