В России заявили о готовности в любой момент принять уран из Ирана

Лихачев: Россия готова принять уран из Ирана в любой момент

Россия готова принять обогащенный уран из Ирана в любой момент. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в беседе с «Известиями».

«Объем чуть больше 400 килограммов обогащенного урана уровня 60 процентов обогащения — мизерная сумма с точки зрения технологических оборотов, и, конечно, мы можем с ним легко разобраться в любом формате», — отметил он.

Он добавил, что Россия способна купить это количество урана или заместить его поставками природного урана и ураном более низкого обогащения.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщал, что Иран рассматривает возможность передачи своего обогащенного урана России вместо его отправки в США в рамках потенциальной мирной сделки с США.