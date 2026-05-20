Описаны масштабы разрушений после ракетного удара по столице российского региона

Мэр Белгорода Демидов: ВСУ при атаке повредили три квартиры и пять машин

При ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду оказались повреждены три квартиры и пять автомобилей. Об этом заявил мэр столицы российского региона Валентин Демидов в Telegram-канале.

«Сильнее всего [повреждена] одна из квартир: пробита кровля и потолок. Во второй серьезно поврежден балкон. В третьей от ударной волны треснул потолок», — написал он.

Пострадавших, по словам градоначальника, нет. Демидов отметил, что рабочие подрядной организации оперативно отремонтируют кровлю, чтобы предотвратить подтопления в случае осадков.

О ракетном ударе по Белгороду стало известно утром 20 мая. По данным оперштаба региона, все оперативные службы работают на месте атаки.